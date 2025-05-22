«Потерял легитимность»: в МИД РФ объяснили, почему подпись Зеленского бесполезна

«Важно то, чья подпись, потому что сейчас нынешний их “руководитель” уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю… Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант», — объяснил тонкости дипломатии корреспонденту ТАСС Максим Мусихин.