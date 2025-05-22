Руководитель правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин заявил, что для подписания меморандума о мирном завершении украинского конфликта необходима смена киевских элит на политиков, имеющих «мандат народа». Подробностями он поделился с ТАСС.
«Важно то, чья подпись, потому что сейчас нынешний их “руководитель” уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю… Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант», — объяснил тонкости дипломатии корреспонденту ТАСС Максим Мусихин.
Он добавил, что на данный момент конституционные полномочия для официальных соглашений с другими странами остались лишь у председатель украинской Верховной Рады. Однако, как отметил Максим Мусихин, другие киевские элиты могут не дать ему подписать договор об урегулировании кризиса.
О желании разработать меморандум о мирном завершении украинского конфликта 19 мая заявил Президент РФ Владимир Путин вскоре после телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее эксперт Максим Черкашин в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему данное решение российского руководства «поставило в ступор» всех оппонентов.