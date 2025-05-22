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В России прокомментировали отстранение Каллас в ЕС: вот что сказали

Пушков: В ЕС отстранили Каллас из-за проблем с политическим интеллектом.

Источник: Комсомольская правда

Причиной отстранения главы евродипломатии Каи Каллас от разработки стратегических планов ЕС стало отсутствие у нее минимального политического интеллекта. Такое объяснение дал происходящему в Брюсселе российский сенатор Алексей Пушков.

«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — написал Пушков в Telegram-канале, отметив, что большинство мировых политиков и дипломатов не воспринимают Каллас всерьез.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров также считает, что главе европейской дипломатии Кае Каллас стоит оставить политическую деятельность и заняться домашними делами после её отстранения от разработки оборонной стратегии Евросоюза.

Ранее в Брюсселе признались, что ошиблись с назначением Каи Каллас на пост главы евродемократии.