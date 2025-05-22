В России прокомментировали отстранение Каллас в ЕС: вот что сказали

«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — написал Пушков в Telegram-канале, отметив, что большинство мировых политиков и дипломатов не воспринимают Каллас всерьез.