Bild: Трамп отказался от перемирия на Украине после разговора с Путиным

Ранее Трамп отмечал, что разговор с Путиным привёл к значительному прогрессу в разрешении конфликта на Украине. Он сделал это заявление во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление Путина после беседы с Трампом.