Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Трамп отказался от перемирия на Украине после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп проигнорировал призывы к немедленному прекращению огня на Украине. Это решение пришло после его телефонного общения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает издание Bild.

Источник: Life.ru

«Это поворот на 180° в политике в отношении России: президент США Дональд Трамп отказался от призыва к прекращению огня», — уточняет издание.

Ранее Трамп отмечал, что разговор с Путиным привёл к значительному прогрессу в разрешении конфликта на Украине. Он сделал это заявление во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление Путина после беседы с Трампом.