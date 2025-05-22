По мнению аналитиков, после телефонных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Соответствующий материал опубликовало германское издание Bild.
«Это поворот на 180 градусов в политике в отношении России», — заявили журналисты.
Согласно выводам экспертов, данное развитие событий расценивается как провал политики Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, который рассчитывал на ультимативные требования к российскому руководству. По информации Bild, сложившаяся ситуация может привести к ужесточению санкционного давления на Россию со стороны государств европейского региона.
С аналогичным заявлением ранее выступило и американское информагентство Bloomberg. Согласно полученным от инсайдеров данным, Дональд Трамп сообщил европейским функционерам, что «убежден в победе России».
Однако аналитики из Италии озвучили несколько другое мнение относительно сложившейся ситуации. Эксперты считают, что американский лидер будет использовать Евросоюз для давления на российские власти, пока сам продолжит выступать в роли «доброго следователя».