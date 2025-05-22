Пушков назвал «политический интеллект» Каллас причиной ее отстранения

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией прокомментировал исключение Каи Каллас из процесса формирования оборонной стратегии Евросоюза. Свою позицию он озвучил в Telegram-канале.
По его словам, даже в Брюсселе, вероятно, осознали, что одной только антироссийской риторики и назидательного тона недостаточно для серьёзной политической должности — здесь требуется хотя бы минимальный уровень политического интеллекта.
Пушков также отметил, что представители наднациональных структур ЕС уже позволяют себе откровенные насмешки в адрес Каллас. При этом большинство дипломатов по-прежнему не воспринимают её как полноценного и серьёзного политического игрока.
Ранее депутат Европарламента Зоннеборн сравнил Каллас с хомяком по интеллекту.