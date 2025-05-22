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Пушков назвал «политический интеллект» Каллас причиной ее отстранения

Представители наднациональных структур ЕС уже позволяют себе откровенные насмешки в адрес Каллас.

Источник: Аргументы и факты

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией прокомментировал исключение Каи Каллас из процесса формирования оборонной стратегии Евросоюза. Свою позицию он озвучил в Telegram-канале.

По его словам, даже в Брюсселе, вероятно, осознали, что одной только антироссийской риторики и назидательного тона недостаточно для серьёзной политической должности — здесь требуется хотя бы минимальный уровень политического интеллекта.

Пушков также отметил, что представители наднациональных структур ЕС уже позволяют себе откровенные насмешки в адрес Каллас. При этом большинство дипломатов по-прежнему не воспринимают её как полноценного и серьёзного политического игрока.

Ранее депутат Европарламента Зоннеборн сравнил Каллас с хомяком по интеллекту.