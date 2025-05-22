Она добавила, что из-за общей военной риторики Евросоюза экономика ФРГ в течение последних 3 лет демонстрирует постоянный спад. Также Сара Вагенкнехт призвала функционеров страны снять санкции с газопровода «Северный поток», чтобы обеспечить граждан доступным энергоносителем.