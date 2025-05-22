Лидер оппозиционного союза Сара Вагенкнехт заявила, что текущий политический курс Евросоюза является причиной кризисной ситуации в Германии. Подробнее видением проблем своей страны она поделился с изданием WELT.
«Следующий прогноз, следующий крах… Германия — больной человек Европы», — процитировали Сару Вагенкнехт в WELT.
Она добавила, что из-за общей военной риторики Евросоюза экономика ФРГ в течение последних 3 лет демонстрирует постоянный спад. Также Сара Вагенкнехт призвала функционеров страны снять санкции с газопровода «Северный поток», чтобы обеспечить граждан доступным энергоносителем.
С аналогичным заявлением немецкий оппозиционер выступила и несколькими днями ранее. Вскоре после введения 17-го пакета экономических рестрикций в отношении РФ Сара Вагенкнехт назвала «безумием» курс ЕС.
В свою очередь, член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что все санкционные ограничения еврочиновников говорят о желании «увлеченно душить самих себя».