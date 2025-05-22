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Падение обломков БПЛА после отражения атаки произошло в Туле

Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Тульскую область.

Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Тульскую область. В Туле были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, однако пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Дежурные средства ПВО Минобороны России предотвратили очередную воздушную атаку. Обломки беспилотника упали в Туле. Пострадавших не зафиксировано», — отметил он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специалисты оперативных служб, и ситуация находится под контролем.

Миляев также подчеркнул, что угроза атак беспилотников в регионе остается, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.