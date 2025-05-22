Падение обломков БПЛА после отражения атаки произошло в Туле

Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Тульскую область. В Туле были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, однако пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Дежурные средства ПВО Минобороны России предотвратили очередную воздушную атаку. Обломки беспилотника упали в Туле. Пострадавших не зафиксировано», — отметил он в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специалисты оперативных служб, и ситуация находится под контролем.
Миляев также подчеркнул, что угроза атак беспилотников в регионе остается, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.