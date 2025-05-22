Италия обещала обеспечить проезд делегации России на переговоры в Ватикан

Как сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Ватикан заинтересован в роли площадки для диалога между Россией и Украиной. Американский лидер предположил, что именно там может состояться второй раунд переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил, что Ватикан действительно проявляет интерес к этому вопросу.