Издание упоминает, что мирные переговоры в Ватикане сталкиваются с определёнными трудностями. Санкции и ограничения на полёты российских судов по странам ЕС создают дополнительные препятствия. Однако итальянские чиновники заверили россиян, что по Латеранскому договору их правительство обязано обеспечить безопасный путь для дипломатических миссий в Ватикан.
Один из источников подчеркнул, что беспрепятственный визит министра культуры РФ Ольги Любимовой на похороны папы Франциска в апреле доказал, что Россия может свободно добраться до Ватикана. Это восприняли как «успешный пробный эпизод».
Тем не менее, проведение переговоров в Ватикане может потребовать уступок от других европейских стран. В частности, это может включать разрешение на пролёт российских чиновников через воздушное пространство Европы.
Как сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Ватикан заинтересован в роли площадки для диалога между Россией и Украиной. Американский лидер предположил, что именно там может состояться второй раунд переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил, что Ватикан действительно проявляет интерес к этому вопросу.