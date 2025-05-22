Экс-фаворит выборов Президента Румынии заявил, что голосовали мертвецы

Итог президентских выборов оказался шоком не только для экс-фаворита гонки, но и для многих других граждан Румынии. Ранее в эксклюзивной беседе с «МК» эксперт Дмитрий Соиный дал свой прогноз относительно дальнейших перспектив политической ситуации в стране.