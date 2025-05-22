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Экс-фаворит выборов Президента Румынии заявил, что голосовали мертвецы

Лидер консервативного движения «Альянс за объединение румын» Джордже Симион в ходе пресс-конференции заявил, что на прошедших выборах Президента Румынии голосовали люди, признанные официально умершими.

Лидер консервативного движения «Альянс за объединение румын» Джордже Симион в ходе пресс-конференции заявил, что на прошедших выборах Президента Румынии голосовали люди, признанные официально умершими. Видеозапись выступления он опубликовал в своих соцсетях.

Согласно данным оппозиционера, порядка 1,7 миллиона избирателей, присоединившихся к электоральному процессу, по факту являются усопшими. Проигравший выборы Джордже Симион объявил о создании «горячей линии» в мессенджере для установления фактов использования личностей чьих-либо мертвых родственников для голосования.

Итог президентских выборов оказался шоком не только для экс-фаворита гонки, но и для многих других граждан Румынии. Ранее в эксклюзивной беседе с «МК» эксперт Дмитрий Соиный дал свой прогноз относительно дальнейших перспектив политической ситуации в стране.

В то же время, представители оппозиционного «Альянса за объединение румын» уже отказали новому главе государства в сотрудничестве.