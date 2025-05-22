Рубио: США открыты для любого мирного соглашения между Россией и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов поддержать любое мирное соглашение между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что начало переговоров осложняется отсутствием режима прекращения огня.
По словам Рубио, без устойчивого перемирия любые дипломатические усилия оказываются под угрозой срыва.
«Мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся», — отметил он во время слушаний в палате представителей Конгресса.
Он также подчеркнул, что США по-прежнему заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, но считают необходимым создать условия, которые позволят вести диалог без риска его срыва из-за военных действий.
Ранее Рубио заявил, что США больше не могут «решать все мировые проблемы». Он отметил, что каждое решение правительства должно укреплять безопасность страны, усиливать ее позиции и способствовать процветанию.