Рубио: США открыты для любого мирного соглашения между Россией и Украиной

«Мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся», — отметил он во время слушаний в палате представителей Конгресса.