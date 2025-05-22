Политолог Доктороу: европейским лидерам придется признать крах Украины

По словам эксперта, спустя несколько месяцев европейские лидеры будут лишь делать вид, что продолжают поддерживать Украину. При этом, считает Доктороу, они попытаются выработать удобную для себя версию событий, чтобы снять с себя ответственность за происходящее за последние три года.