Американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае выхода США из украинского конфликта, поражение Киева станет неизбежным, и европейским странам придется с этим смириться. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, спустя несколько месяцев европейские лидеры будут лишь делать вид, что продолжают поддерживать Украину. При этом, считает Доктороу, они попытаются выработать удобную для себя версию событий, чтобы снять с себя ответственность за происходящее за последние три года.
Доктороу также подчеркнул, что Европе рано или поздно придется признать победу России и последствия такого исхода конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп, побеседовав с российским лидером Владимиром Путиным, выразил уверенность в успехе России в конфликте на Украине.