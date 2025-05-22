Авария произошла во время спуска военного корабля КНДР

Церемония прошла 21 мая в Чхонджине, и водоизмещение эсминца составило 5 тысяч тонн. «Во время спуска на воду произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и недостаточной осторожности в управлении не была обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля преждевременно сошла со стапеля и столкнулась с препятствием, что нарушило равновесие корабля из-за повреждения некоторых частей его днища. Нос корабля остался на стапеле», — сообщает агентство.