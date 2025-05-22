Авария произошла во время спуска военного корабля КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем инцидента во время церемонии спуска на воду нового эсминца, когда тот не смог выйти на воду должным образом из-за ошибок в управлении. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Церемония прошла 21 мая в Чхонджине, и водоизмещение эсминца составило 5 тысяч тонн. «Во время спуска на воду произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и недостаточной осторожности в управлении не была обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля преждевременно сошла со стапеля и столкнулась с препятствием, что нарушило равновесие корабля из-за повреждения некоторых частей его днища. Нос корабля остался на стапеле», — сообщает агентство.
«Ким Чен Ын наблюдал за всем происходящим и оценил случившееся как недопустимую серьезную аварию и преступление, вызванное безответственностью и недостатком научного подхода», — говорится в сообщении. Он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии, подчеркнув, что этот вопрос имеет отношение к «авторитету государства».
Кроме того, председатель государственных дел предупредил, что на пленуме будут обсуждены ошибки «безответственных руководителей из отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования судна и Чхонджинской судостроительной верфи».