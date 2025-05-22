Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала Германию «больным человеком Европы», обвинив в плачевном положении страны действия ЕС, в частности, усиление финансирования военной промышленности и введение антироссийских санкций.
«Следующий прогноз, следующий крах. Экономика продолжает катиться вниз. Германия — больной человек Европы», — сказала Вагенкнехт в интервью изданию WELT, указав на то, что новый канцлер ФРГ Мерц не имеет плана действий на случай кризиса.
Также Вагенкнехт заявила, что Германия нуждается в экономическом стимулировании, доступе к дешевому газу и финансировании образования, соцподдержки и инфраструктуры вместо перехода на военную экономику и антироссийских санкций.
Ранее депутат Бундестага и лидер партии Вагенкнехт назвала антироссийские санкции саморазрушительными для стран союза.
Также Сара Вагенкнехт высказала опасения, что Мерц может втянуть ФРГ в конфликт с РФ, если отправит Украине Taurus.