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Вагенкнехт пожаловалась на плачевное положение ФРГ из-за политики ЕС

Немецкий политик заявила, что Германии нужно экономическое стимулирование вместо перехода на военную экономику.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала Германию «больным человеком Европы», обвинив в плачевном положении страны действия ЕС, в частности, усиление финансирования военной промышленности и введение антироссийских санкций.

«Следующий прогноз, следующий крах. Экономика продолжает катиться вниз. Германия — больной человек Европы», — сказала Вагенкнехт в интервью изданию WELT, указав на то, что новый канцлер ФРГ Мерц не имеет плана действий на случай кризиса.

Также Вагенкнехт заявила, что Германия нуждается в экономическом стимулировании, доступе к дешевому газу и финансировании образования, соцподдержки и инфраструктуры вместо перехода на военную экономику и антироссийских санкций.

Ранее депутат Бундестага и лидер партии Вагенкнехт назвала антироссийские санкции саморазрушительными для стран союза.

Также Сара Вагенкнехт высказала опасения, что Мерц может втянуть ФРГ в конфликт с РФ, если отправит Украине Taurus.