Вагенкнехт пожаловалась на плачевное положение ФРГ из-за политики ЕС

«Следующий прогноз, следующий крах. Экономика продолжает катиться вниз. Германия — больной человек Европы», — сказала Вагенкнехт в интервью изданию WELT, указав на то, что новый канцлер ФРГ Мерц не имеет плана действий на случай кризиса.