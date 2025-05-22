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В Москве закрыты все аэропорты, на подлете сбиты еще 17 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны России успешно сбили несколько беспилотников, направлявшихся на столицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны России успешно сбили несколько беспилотников, направлявшихся на столицу.

В результате отражения атаки были уничтожены четыре беспилотника, а также еще восемь вражеских БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб для обеспечения безопасности и устранения последствий инцидентов.

Мэр подчеркнул, что действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы для города.

В аэропортах Москвы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов: в Шереметьево с 02:45 МСК, в Внуково с 02:04 МСК, а в Домодедово и Жуковском с 01:31 МСК.

Позже, в 02:47 МСК были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.