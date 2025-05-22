В Москве закрыты все аэропорты, на подлете сбиты еще 17 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны России успешно сбили несколько беспилотников, направлявшихся на столицу.
В результате отражения атаки были уничтожены четыре беспилотника, а также еще восемь вражеских БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб для обеспечения безопасности и устранения последствий инцидентов.
Мэр подчеркнул, что действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы для города.
В аэропортах Москвы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов: в Шереметьево с 02:45 МСК, в Внуково с 02:04 МСК, а в Домодедово и Жуковском с 01:31 МСК.
Позже, в 02:47 МСК были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.