«Проходили встречи»: мэр Омска Шелест рассказал о поездке в Казахстан спустя 50 лет

«Я посещал место рождения, где не был порядка 50 лет, потом те, где прошла моя юность. Проехались по этим местам. Посетили Новоишимку, Лавровку, Щучинск. Втроем, с братом и товарищем, привели в порядок могилы родственников. Покрасили оградки, убрали поросль, листья, привели в общем в нормальный вид. В Щучинске, например, встречался с друзьями, которые у меня там еще есть, с кем ходил в детский сад, школу», — прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест свой отпуск в Казахстан.