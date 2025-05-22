«Проходили встречи»: мэр Омска Шелест рассказал о поездке в Казахстан спустя 50 лет

В среду, 21 мая 2025 года, по обращению «СуперОмска» мэр Сергей Шелест поделился деталями своего небольшого отпуска.
«Я посещал место рождения, где не был порядка 50 лет, потом те, где прошла моя юность. Проехались по этим местам. Посетили Новоишимку, Лавровку, Щучинск. Втроем, с братом и товарищем, привели в порядок могилы родственников. Покрасили оградки, убрали поросль, листья, привели в общем в нормальный вид. В Щучинске, например, встречался с друзьями, которые у меня там еще есть, с кем ходил в детский сад, школу», — прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест свой отпуск в Казахстан.
Напомним, что на прошлой неделе глава Омска вместе с братом отправился на «Ниве» в казахстанский город Щучинск.
На время отсутствия главы Омска его обязанности выполнял первый заместитель Евгений Романин.