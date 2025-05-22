Трутнев провёл переговоры о развитии Дальнего Востока с китайской стороной

«Отношения между Россией и Китаем сегодня особенно важны — это якорь стабильности в мире. Комиссия, которую мы возглавляем, — один из ключевых мостов между нашими странами», — заявил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в ДФО, на встрече сопредседателей Межправительственной комиссии РФ и КНР по сотрудничеству на Дальнем Востоке и Северо-Востоке Китая.
В ходе встречи, которая прошла в Москве, обсуждались как текущие успехи, так и перспективные направления двусторонней работы. За шесть лет товарооборот между ДФО и Китаем увеличился почти в 2,5 раза, превысив 1,9 трлн рублей в 2023 году. Сейчас на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 проектов на сумму 1 трлн рублей. Доля Китая в общем объёме инвестиций на Дальнем Востоке составляет 10%.
Чжан Гоцин, заместитель председателя Госсовета КНР, подчеркнул: «Под руководством наших лидеров российско-китайские отношения стали примером стратегического взаимодействия. Сейчас важно не только поддерживать темп, но и расширять кооперацию, несмотря на внешнее давление и нарушение правил мировой торговли рядом стран».
Стороны также обсудили развитие транспортной инфраструктуры. Внешнеторговые грузоперевозки между странами через границу и морские порты выросли в 2024 году на 9%, достигнув почти 176 млн тонн. Особенно выделены два новых мостовых перехода: Благовещенск — Хэйхэ и Нижнеленинское — Тунцзян, по которым за год перевезли 6,2 млн тонн. Разработан проект нового моста между Джалиндой и Мохэ — уже согласованы его параметры и участники с российской стороны.
Отдельное внимание уделено Северному морскому пути. В 2024 году китайские компании совершили по нему вдвое больше рейсов — 14. Россия пригласила Китай к более активному участию в развитии этого маршрута.
Также российская сторона предложила китайским научным организациям подключиться к созданию научно-технологического центра на острове Русский. Там уже строится пилотный корпус, где будут разрабатываться технологии в сферах ИИ, биомедицины, фармацевтики и морской инженерии. Центр создаётся по поручению президента РФ Владимира Путина.
В завершение Трутнев пригласил китайскую сторону принять участие в юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2025 года, где ожидается участие главы государства. Он отметил: «Правительство России открыто к диалогу и готово оказывать поддержку китайским партнёрам на Дальнем Востоке».