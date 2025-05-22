Трутнев провёл переговоры о развитии Дальнего Востока с китайской стороной

В ходе встречи, которая прошла в Москве, обсуждались как текущие успехи, так и перспективные направления двусторонней работы. За шесть лет товарооборот между ДФО и Китаем увеличился почти в 2,5 раза, превысив 1,9 трлн рублей в 2023 году. Сейчас на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 проектов на сумму 1 трлн рублей. Доля Китая в общем объёме инвестиций на Дальнем Востоке составляет 10%.