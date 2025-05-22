ЦТАК: Во время спуска военного корабля КНДР на воду произошла авария

Серьезной аварией завершился спуск на воду военного корабля в Северной Корее, причем за церемонией наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом информирует агентство ЦТАК.
Сообщается, что корабль сел на мель из-за того, что его корма преждевременно сошла с направляющих. Кроме того, корпус эсминца оказался в нескольких местах поврежден.
Агентство называет небрежное руководство и неосторожность в управлении процессом причинами аварии, отметив, что Ким Чен Ын назвал произошедшее «преступной халатностью».
Глава КНДР дал указание восстановить эсминец к июню, и заявил, что авария «бросила тень на честь и достоинство государства».
Ранее военные Северной Кореи провели испытание зенитно-ракетной системы новейшего образца. На испытательном пуске присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Северокорейскому лидеру продемонстрировали поражение условной воздушной цели на небольшой высоте над водой.
Также КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с новой системой наведения.