Fox News назвал Палату представителей США хосписом

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США превратилась в «хоспис», считает американский телеканал Fox News, комментируя смерть очередного законодателя из числа представителей Демократической партии страны.
В среду в США ушел из жизни член палаты представителей демократ Джерри Коннолли, он скончался от рака пищевода.
«За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — заявил ведущий Fox News, выступая в прямом эфире.
Он также отметил, что Вашингтону требуется «передать факел» молодому поколению и добавил, что американцам не нужен «очередной Байден».
Заявление ведущего телеканала прозвучало на фоне инициированного в сенате США расследования о состоянии здоровья бывшего лидера страны Джо Байдена, у которого недавно диагностировали рак.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года.
Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена «в порядке», а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
На этой неделе в свет вышла книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз» авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.