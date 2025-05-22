«Важно, чья подпись будет стоять на документах, поскольку действующий “руководитель” Украины давно утратил внутреннюю и внешнюю легитимность. Это может вызвать серьёзные проблемы с действительностью любого соглашения», — заявил Мусихин в интервью ТАСС.
Для успешного оформления документа необходим человек, обладающий мандатом народа. По словам дипломата, нужно, чтобы украинцы в свободном волеизъявлении выбрали нового лидера — только тогда можно будет говорить о легитимном подписанте. Мусихин также подчеркнул, что Владимир Зеленский не подходит для этой роли.
В МИД отметили, что хотя формально у главы украинского парламента есть полномочия на подписание, вопрос о том, позволят ли ему это сделать внутри страны, остаётся открытым. Мусихин также указал на необходимость выбора правильного подписанта для меморандума, обсуждавшегося между президентами России и США, и выразил сомнение в возможности найти такого человека в текущих условиях.
Ранее стало известно, что Украина планирует сменить состав делегатов переговорной группы. Нынешней команде не хватает профессиональных политиков.