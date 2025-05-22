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Точно не Зеленский: В МИД объяснили, кто на Украине может подписать меморандум с Россией

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию вокруг возможного подписания меморандума с Украиной. Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин отметил, что нынешнее руководство страны не может считаться легитимным подписантом.

Источник: Life.ru

«Важно, чья подпись будет стоять на документах, поскольку действующий “руководитель” Украины давно утратил внутреннюю и внешнюю легитимность. Это может вызвать серьёзные проблемы с действительностью любого соглашения», — заявил Мусихин в интервью ТАСС.

Для успешного оформления документа необходим человек, обладающий мандатом народа. По словам дипломата, нужно, чтобы украинцы в свободном волеизъявлении выбрали нового лидера — только тогда можно будет говорить о легитимном подписанте. Мусихин также подчеркнул, что Владимир Зеленский не подходит для этой роли.

В МИД отметили, что хотя формально у главы украинского парламента есть полномочия на подписание, вопрос о том, позволят ли ему это сделать внутри страны, остаётся открытым. Мусихин также указал на необходимость выбора правильного подписанта для меморандума, обсуждавшегося между президентами России и США, и выразил сомнение в возможности найти такого человека в текущих условиях.

Ранее стало известно, что Украина планирует сменить состав делегатов переговорной группы. Нынешней команде не хватает профессиональных политиков.