Точно не Зеленский: В МИД объяснили, кто на Украине может подписать меморандум с Россией

В МИД отметили, что хотя формально у главы украинского парламента есть полномочия на подписание, вопрос о том, позволят ли ему это сделать внутри страны, остаётся открытым. Мусихин также указал на необходимость выбора правильного подписанта для меморандума, обсуждавшегося между президентами России и США, и выразил сомнение в возможности найти такого человека в текущих условиях.