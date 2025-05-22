NHK: Япония выразила протест Израилю из-за обстрела дипломатов

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что, по имеющимся данным, никто из японцев не пострадал. Однако в Токио назвали произошедшее крайне тревожным и потребовали от Израиля официальных объяснений. Кроме того, японская сторона настаивает на принятии шагов, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.