NHK: Япония выразила протест Израилю из-за обстрела дипломатов

Правительство Японии выразило официальный протест Израилю в связи с инцидентом, произошедшим в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, где израильские военные открыли огонь по группе иностранных дипломатов. Среди делегатов находились и японские представители. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что, по имеющимся данным, никто из японцев не пострадал. Однако в Токио назвали произошедшее крайне тревожным и потребовали от Израиля официальных объяснений. Кроме того, японская сторона настаивает на принятии шагов, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.
Согласно информации палестинского агентства WAFA, обстрелу подверглась делегация, в которую входили дипломаты из более чем десяти государств, включая Россию, Египет, Иорданию, Марокко, а также представители Европейского союза. Целью визита была оценка гуманитарной ситуации в лагере, их сопровождали журналисты.
Ранее министерство иностранных дел Германии решительно осудило обстрел военнослужащими израильской армии делегации дипломатов, прибывшей в лагерь беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.