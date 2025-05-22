«Это наши братья»: Алаудинов назвал украинцев, которые могут вступить в ВС РФ

«Я всегда ставил задачу максимально сохранять жизни украинцам, именно украинским бойцам. Это делалось осознанно, потому что я и раньше это говорил, и сейчас повторяюсь, я считаю, что украинцы — это наши братья, которых мы должны вернуть обратно…», — объяснил Апти Алаудинов в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.