«Это наши братья»: Алаудинов назвал украинцев, которые могут вступить в ВС РФ

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что граждане Украины все еще могут присоединиться к Российской Армии. Подробнее о своей позиции он рассказал РИА Новости.
«Я всегда ставил задачу максимально сохранять жизни украинцам, именно украинским бойцам. Это делалось осознанно, потому что я и раньше это говорил, и сейчас повторяюсь, я считаю, что украинцы — это наши братья, которых мы должны вернуть обратно…», — объяснил Апти Алаудинов в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что граждане Украины, у которых руки не «по локоть в крови», все еще могут присоединится к Армии России. Он добавил, что даже среди спецназовцев «Ахмата» есть офицеры украинцы.
В свою очередь, ранее Апти Алаудинов также рассказал и о тех, чьи руки все же «по локоть в крови». По словам генерал-лейтенанта, большая часть военнопленных ВСУ целенаправленно уничтожается их побратимами во время эвакуации в тыл позиций ВС России.