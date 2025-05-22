Религиовед Лункин оценил слухи о проукраинской позиции папы Льва XIV

«Для этого понтифику надо было сделать обязательный шаг, получить билет на вход в западную политику, а именно заявить о поддержке мира на Украине и встретиться с Зеленским. Ещё несколько лет назад это звучало бы странно, но сейчас без этого на Западе и особенно в Евросоюзе нельзя быть полноценным главой государства», — объяснил эксперт.