Религиовед Лункин оценил слухи о проукраинской позиции папы Льва XIV

Слухи о проукраинской позиции папы римского Льва XIV оценил в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин.
По его словам, папа Лев XIV настроен прежде всего стать частью переговорного процесса, реального посредничества в украинском конфликте.
«Для этого понтифику надо было сделать обязательный шаг, получить билет на вход в западную политику, а именно заявить о поддержке мира на Украине и встретиться с Зеленским. Ещё несколько лет назад это звучало бы странно, но сейчас без этого на Западе и особенно в Евросоюзе нельзя быть полноценным главой государства», — объяснил эксперт.
При этом он уточнил, что встреча с Зеленским не означает, что папа занял проукраинскую позицию.
«Никаких высказываний, осуждающих Россию, он не делал, не отказывался встречаться с россиянами, не приветствовал гонку вооружений в ЕС. Очень примечательно, что папа не встречался с Мерцем, Макроном, фон дер Ляйен так, как с Зеленским. Связано это с тем, что именно деятели Евросоюза являются проводниками милитаризма, который осуждал папа Франциск», — отметил Лункин.
Религиовед обратил внимание на то, что папа Лев заявил о себе, как о продолжателе дела Франциска.
«С украинцами понтифики встречались как со страдающей стороной, но вполне также папа мог бы встретиться, например, с делегацией православных, протестантов, католиков Донбасса, только заявок таких в Ватикан, скорее всего, не поступало», — добавил он.
Ранее Лункин сообщил, что очередной раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане в июне-июле.