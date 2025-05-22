Глава Госдепа признал бессилие США перед «сильным» руководством КНР

Глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что действующая Администрация страны не имеет возможности воздействовать на политический курс Китайской Народной Республики. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на его выступление в Конгрессе.
«Очевидно, что в случае с Китаем мы обладаем очень малым влиянием…», — отметил Марко Рубио.
Госсекретарь добавил, что нынешнее китайское руководство является «сильным». Как отметили на РИА Новости, сложившаяся для США ситуация вызывает сожаление главы Госдепа.
Неспособность повлиять на курс Правительства КНР продолжает подталкивать американского Президента Дональда Трампа к резким решениям. Ранее глава Овального кабинета анонсировал создания уникального комплекса противоракетной обороны «Золотой купол», который обойдется налогоплательщикам в 540 миллиардов долларов.