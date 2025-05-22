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Лункин сказал, какими будут переговоры РФ и Украины при участии папы Льва

Очередной раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане в июне-июле.

Источник: Аргументы и факты

Папа Римский Лев XIV для широкой публики является «темной лошадкой», отметил в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин. По мнению эксперт, ясно только, что он будет стремиться к ватиканской сделке.

«Для широкой публики и политиков папа Лев — это темная лошадка, но для посредничества это даже хорошо, так как никто не знает, как им можно манипулировать. Пока ясно, что он может быть практичным и решительным, стремиться к ватиканской сделке как Трамп. Так он обеспечит Ватикану новую энергичную роль на Западе. Но будет ли он во всем практичным и решительным пока неясно», — объяснил религиовед.

По словам Лункина, папа Лев заинтересован в успешном проведении переговоров в Ватикане.

«Для Трампа и для папы Льва — эффективность переговоров один из главных факторов и для того, чтобы показать силу духовного влияния и церковных стен (возможно, украинская делегация воздержится от русского мата, который, как говорят, она использовала в Стамбуле), и для того, чтобы найти пути к решению конфликта. И президент США, и понтифик хотят не только сыграть историческую роль в украинском кризисе, но и избавиться от проблемы и перейти к решению иных мировых вопросов и своих собственных внутренних конфликтов», — добавил он.

Ранее Лункин отметил, что очередной раунд переговоров может пройти в Ватикане в июне-июле.