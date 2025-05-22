Лункин сказал, какими будут переговоры РФ и Украины при участии папы Льва

«Для широкой публики и политиков папа Лев — это темная лошадка, но для посредничества это даже хорошо, так как никто не знает, как им можно манипулировать. Пока ясно, что он может быть практичным и решительным, стремиться к ватиканской сделке как Трамп. Так он обеспечит Ватикану новую энергичную роль на Западе. Но будет ли он во всем практичным и решительным пока неясно», — объяснил религиовед.