Так, политика Каллас была в очередной раз раскритикована. Джабаров подчеркнул, что Каллас демонстрирует непонимание современных геополитических тенденций, обладает недостаточной квалификацией и опирается на неподтвержденные данные. Кроме того, по его мнению, Каллас игнорирует тот факт, что США больше не готовы безоговорочно поддерживать ЕС и дистанцируются от приверженцев жесткой линии в Европе.