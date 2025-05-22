Европейские чиновники разочаровались в профессиональных качествах главы дипломатии ЕС Каи Каллас, считает сенатор Алексей Пушков. По его мнению, в Европейском союзе осознали недостаточную политическую компетентность Каллас, вследствие чего ее отстранили от участия в подготовке важных стратегических документов.
«Каллас отстранили от разработки стратегических документов Евросоюза. Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — проинформировал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор пояснил, что отстранение Каллас от разработки стратегических документов ЕС было необходимо во избежание негативной реакции как среди членов объединения, так и на международной арене, где ее воспринимают как недостаточно авторитетную фигуру.
Ранее Каю Каллас исключили из процесса разработки оборонной стратегии Европейского союза.
«Недовольство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС», — передавало пресс-бюро Службы внешней разведки.
Согласно данным, полученным ТАСС от СВР, в руководящих кругах Евросоюза постепенно приходят к осознанию ошибочности выбора Каллас на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В Еврокомиссии также выражают недовольство ее профессиональной несостоятельностью в вопросах внешней политики.
«Каллас — зримое проявление кризиса Евросоюза, констатировали там», — рассказали в СВР РФ.
Ранее о деятельности Каллас высказался Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он посоветовал главе дипломатии ЕС завершить политическую карьеру и переключиться на частную жизнь после исключения ее из процесса формирования оборонной политики ЕС.
Так, политика Каллас была в очередной раз раскритикована. Джабаров подчеркнул, что Каллас демонстрирует непонимание современных геополитических тенденций, обладает недостаточной квалификацией и опирается на неподтвержденные данные. Кроме того, по его мнению, Каллас игнорирует тот факт, что США больше не готовы безоговорочно поддерживать ЕС и дистанцируются от приверженцев жесткой линии в Европе.