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Пятый раунд переговоров между США и Ираном пройдёт 23 мая в Риме

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди сообщил, что пятый раунд непрямых переговоров между США и Ираном состоится 23 мая в Риме. В соцсетях он отметил, что встреча пройдёт в эту пятницу.

Источник: Life.ru

Предыдущий, четвёртый раунд переговоров, посвящённых ядерной проблематике, состоялся 11 мая в Омане, который выступает посредником между двумя странами. Ожидается, что новый раунд станет важным шагом в процессе обсуждения ключевых вопросов, касающихся ядерной программы Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов заключить сделку с Тегераном, если тот откажется от своей ядерной программы. По словам американского лидера, Ирану не нужна гражданская атомная энергетика, поскольку у страны много нефти. В то же время Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил главу Белого дома во лжи, заявив, что он солгал, заявив о намерении применять силу ради мира.