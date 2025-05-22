Пятый раунд переговоров между США и Ираном пройдёт 23 мая в Риме

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов заключить сделку с Тегераном, если тот откажется от своей ядерной программы. По словам американского лидера, Ирану не нужна гражданская атомная энергетика, поскольку у страны много нефти. В то же время Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил главу Белого дома во лжи, заявив, что он солгал, заявив о намерении применять силу ради мира.