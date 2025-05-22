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Политолог рассказал, почему арестованного министра в Новосибирской области не снимают с должности

НОВОСИБИРСК, 21 мая, ФедералПресс. В Новосибирске был задержан министр промышленности и торговли Андрей Гончаров. Его обвиняют в крупном мошенничестве. В настоящий момент чиновника не сняли с должности и не назначили исполняющего обязанности. Ситуацию прокомментировал «ФедералПресс» политолог Алексей Мазур.

Источник: РИА "Новости"

«Официальных ограничений по факту отсутствия глав нет, в отдельных локальных региональных актах срок назначения нового главы установлен до 6 месяцев. В случае задержания — пока нет решения суда, чиновник считается невиновным и нет основания снимать его с должности», — объяснил «ФедералПресс» спикер.

Алексей Мазур добавил, что обычно это происходит только через несколько месяцев, а до этого заместитель исполняет обязанности. При этом в Новосибирске были случаи, когда крупные чиновники больше года находились в СИЗО, при этом формально оставались на своем посту.

Отметим, что Андрей Гончаров занимает пост министра с 1 января 2019 года. Ему вменяют мошеннические действия, которые нанесли ущерб бюджету в размере 95 млн рублей.