Политолог рассказал, почему арестованного министра в Новосибирской области не снимают с должности

«Официальных ограничений по факту отсутствия глав нет, в отдельных локальных региональных актах срок назначения нового главы установлен до 6 месяцев. В случае задержания — пока нет решения суда, чиновник считается невиновным и нет основания снимать его с должности», — объяснил «ФедералПресс» спикер.
Алексей Мазур добавил, что обычно это происходит только через несколько месяцев, а до этого заместитель исполняет обязанности. При этом в Новосибирске были случаи, когда крупные чиновники больше года находились в СИЗО, при этом формально оставались на своем посту.
Отметим, что Андрей Гончаров занимает пост министра с 1 января 2019 года. Ему вменяют мошеннические действия, которые нанесли ущерб бюджету в размере 95 млн рублей.