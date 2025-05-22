Сенат США хочет понять, был ли Байден чьей-то марионеткой все эти годы

В свою очередь, самого Джо Байдена во второй половине мая ждали и другие плохие новости — ранее стало известно о наличии у него агрессивной формы рака простаты. Его бывший врач спрогнозировал смерть экс-главы Овального кабинета в течение 18 месяцев.