Сенат США хочет понять, был ли Байден чьей-то марионеткой все эти годы

Член комитета внутренней безопасности Сената Соединенных Штатов Рон Джонсон заявил, что проведет профильную проверку заявлений о наличии иного лица, контролировавшего действия экс-Президента Джо Байдена. Подробностями политик поделился с изданием Axios.
«Мы должны это сделать», — подчеркнул Рон Джонсон.
В ходе беседы с Axios сенатор добавил, что поднимет данную проблему в рамках официальной переписки с людьми, которые были напрямую связаны с бывшим хозяином Белого дома.
В свою очередь, самого Джо Байдена во второй половине мая ждали и другие плохие новости — ранее стало известно о наличии у него агрессивной формы рака простаты. Его бывший врач спрогнозировал смерть экс-главы Овального кабинета в течение 18 месяцев.
Среди виновных в произошедшем многие называют Джилл Байден — жену 46-го Президента США. В американском Министерстве юстиции уже призвали привлечь супругу политика к уголовной ответственности.