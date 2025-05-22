Мирошник: Киев пытается «угодить разным господам», продолжая атаки на РФ

Мирошник отметил, что, с одной стороны, Киев демонстрирует готовность к диалогу, используя риторику о мире и переговорах, в том числе в угоду американским интересам. Однако, подчеркнул он, реальная картина складывается на земле: продолжаются массированные атаки с использованием беспилотников, а российские приграничные регионы — особенно Белгородская и Курская области — регулярно подвергаются обстрелам.