Украина продолжает вести боевые действия на территории России, несмотря на возобновление мирных переговоров в Стамбуле. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
По его словам, украинские власти ведут двойственную политику, пытаясь угодить разным международным силам и балансируя между заявлениями о мире и продолжением агрессии.
Мирошник отметил, что, с одной стороны, Киев демонстрирует готовность к диалогу, используя риторику о мире и переговорах, в том числе в угоду американским интересам. Однако, подчеркнул он, реальная картина складывается на земле: продолжаются массированные атаки с использованием беспилотников, а российские приграничные регионы — особенно Белгородская и Курская области — регулярно подвергаются обстрелам.
По словам дипломата, ситуация на местах говорит сама за себя. В этих регионах страдает гражданская инфраструктура — под обстрелы попадают машины скорой помощи, автобусы и спецтранспорт.
Ранее американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае выхода США из украинского конфликта, поражение Киева станет неизбежным, и европейским странам придется с этим смириться.