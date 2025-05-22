МИД Канады вызвал посла Израиля после инцидента с дипломатами в Палестине

МИД Канады вызвал посла Израиля и потребовал от него разъяснений в связи с обстрелом группы иностранных дипломатов израильскими военными, сообщила глава канадского внешнеполитического ведомства Анита Ананд.
Речь идёт об инциденте, который произошёл с дипломатическими наработками, посещавшими лагерь беженцев в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
«Я попросила вызвать посла Израиля, чтобы передать ему серьезную обеспокоенность Канады», — написала Ананд на своей странице в соцсети Х*.
Глава МИД отметила, что Оттава призывает к расследованию случившегося и привлечению к ответственности всех, кто причастен к инциденту. Министр уточнила, что в числе дипломатов, которые подверглись обстрелу, было четверо канадцев. Они не пострадали.
Напомним, ранее правительство Японии выразило официальный протест Израилю после инцидента с дипломатами в Дженине. Представитель внешнеполитического ведомства страны отметил, что, по последним данным, никто из японцев не пострадал.
Министерство иностранных дел ФРГ также решительно осудило обстрел дипломатов израильскими военными. В заявлении немецких властей подчёркивается, что дипломатическая группа находилась в этом районе по согласованию с Палестинской и Армией обороны Израиля.
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