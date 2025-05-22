Полковник Матвийчук: Сырскому могут подстроить автокатастрофу

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru допустил, что после увольнения с должности главкома ВСУ Александр Сырский может случайно попасть в автокатастрофу.
Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что после эффективного удара ВС РФ по тренировочному лагерю противника в Сумской области Сырского уволят.
«Есть два варианта: Сырский или случайно попадет в автокатастрофу и уйдет в небытие, или же его просто отстранят и за него все забудут», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что если в жизнь воплотится второй вариант, то Сырский, вероятно, начнет писать мемуары, в которых будет оправдывать свои неудачи.
Ранее эксперт Дандыкин допустил, что Сырского после увольнения с должности главкома ВСУ Зеленский назначит послом в одну из стран Африки.
Напомним, в Минобороны РФ проинформировали о нанесении удара расчетами ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным ведомства, было уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.
Как сообщалось, народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала власти страны, обвинив их в гибели военнослужащих ВСУ в районе города Шостка Сумской области.