Fox News: Палата представителей США превратилась в хоспис

В то же время президент США Дональд Трамп обвинил окружение экс-президента Джо Байдена в государственной измене, заявив, что ряд приближенных к Байдену чиновников, зная о его проблемах со здоровьем, воспользовались состоянием президента вместо того, чтобы обнародовать эту информацию.