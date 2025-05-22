Fox News: Палата представителей США превратилась в хоспис

Американские журналисты назвали «хосписом» палату представителей конгресса США. Такое определение прозвучало в сюжете телеканала Fox News на фоне сообщений о смерти члена палаты представителей Джерри Конноли. Он представлял Демократическую партию и скончался от рака пищевода.
«Палата представителей похожа на хоспис», — сказал ведущий телеканала, комментируя информацию о том, что за последние 13 месяцев ушли из жизни шесть представителей Демократической партии. Он также призвал «передать факел молодому поколению», указав, что американцы не хотят видеть «очередного Байдена».
Ранее на фоне сообщений об онкологическом заболевании бывшего президента США Джо Байдена экс-врач Белого дома Джексон сделал прогноз, что Байдену, возможно, осталось жить еще 12−18 месяцев.
Также сообщалось, что в США начнут расследование о здоровье Байдена в период президентства.
В то же время президент США Дональд Трамп обвинил окружение экс-президента Джо Байдена в государственной измене, заявив, что ряд приближенных к Байдену чиновников, зная о его проблемах со здоровьем, воспользовались состоянием президента вместо того, чтобы обнародовать эту информацию.