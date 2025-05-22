Президент ЮАР рассказал о попытках научить Зеленского переговорам с Россией

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса рассказал, что во время визита Владимира Зеленского в ЮАР в апреле ему напомнили важный урок о том, как достигать мира в стране.
Об этом Рамафоса сообщил в беседе с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что южноафриканцам посчастливилось учиться у Нельсона Манделы — выдающегося лидера, показавшего путь к национальному примирению.
«Мы поделились с Зеленским некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», — рассказал президент ЮАР.
Он подчеркнул, что подход первого чернокожего лидера страны заключался в безусловной готовности к диалогу, независимо от обстоятельств.
Рамафоса особо отметил мудрость Манделы, согласно которой путь к миру начинается с готовности сесть за стол переговоров без предварительных условий. Он выразил надежду, что украинский политик примет этот совет к сведению и сделает шаги в сторону прекращения конфликта.
Зеленский посетил ЮАР с официальным визитом в прошлом месяце. Сообщалось, что после встречи с Рамафосой украинский политик неожиданно отменил часть пунктов программы визита и вернулся на Украину.