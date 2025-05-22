«Кто ещё не испачкал руки в крови»: Алаудинов предложил солдатам ВСУ встать в один строй с ВС России

«И те из них, кто ещё не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля», — приводит слова командира «Ахмата» агентство РИА «Новости»..