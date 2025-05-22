Убьют или сошлют в Африку: раскрыта судьба главкома Сырского после отставки

После эффективного удара ВС РФ по тренировочному лагерю противника в Сумской области эксперты допустили, что Александр Сырский будет уволен с должности главкома ВСУ, и порассуждали, какая его после этого ждет судьба.
Будет послом в одной из африканских стран.
«Вполне вероятно, что увольнение Сырского состоится, — сказал в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — Думаю, что вторжение в Курскую область было последней его операцией, которая, напомню, завершилась жутчайшими потерями ВСУ и в технике, и в людях».
Дандыкин при этом отметил, что в кругу украинских и нацистских генералов Сырский является не самой посредственной фигурой. «Поэтому, если его уберут, для нас это будет хорошо», — сказал военный эксперт.
По мнению Дандыкина, Сырского после увольнения Зеленский назначит послом в одну из стран Африки.
«Может, Сырский закончит послом. Одного уже назначили в Лондон (экс-главкома ВСУ Залужного). И Сырскому какую-то африканскую страну дадут или еще что-то. Все-таки должны же его отблагодарить как-то. Он старался, выполнял самые безумные планы Зеленского. Найдут, куда пристроить», — поделился эксперт.
Случайно попадет в автокатастрофу.
Допустил увольнение Сырского после удара ВС РФ по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Сырский играет с огнем. Он этнический русский, при этом работает на радикальных нацистов. Радикалы любые его проступки поставят ему в вину, в том числе и удар по лагерю ВСУ в Сумской области. Я полагаю, что его обвинят во всех смертных грехах: и в огромнейших потерях, и в сдаче политических целей в Курской области», — сказал Матвийчук.
Эксперт выразил уверенность, что Сырского попросту сделают козлом отпущения. «Зеленский первым же подставит главкома ВСУ», — сказал Матвийчук.
По мнению эксперта, после отставки Сырский или случайно попадет в автокатастрофу и уйдет в небытие, или же его просто отстранят и за него все забудут.
Матвийчук добавил, что если в жизнь воплотится второй вариант, то украинский генерал вероятно, начнет писать мемуары, в которых будет оправдывать свои неудачи.
Что произошло с лагерем ВСУ в Сумской области.
Минобороны РФ 21 мая проинформировало о нанесении удара расчетами ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным ведомства, было уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.
После этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала власти страны, обвинив их в гибели военнослужащих, и в очередной раз обратилась к Владимиру Зеленскому с вопросом о компетентности главкома ВСУ.
«Сколько еще должны погибнуть людей, сколько еще дебильных приказов должно быть отдано, сколько еще будет спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала Безуглая в Telegram.
Почему Сырский получил прозвище Мясник.
Напомним, что Сырский, который был назначен на должность главкома ВСУ 8 февраля 2024 года, среди украинских солдат получил прозвища «Генерал 200» («Груз 200») и «Бахмутский мясник» из-за больших потерь в сражениях, которыми он руководил.
Интересно при этом, что в первом своем заявлении в должности главнокомандующего украинской армией Сырский пообещал беречь жизни военных.
«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии», — писал он в соцсетях в прошлом году.
Учитывая потери ВСУ в Курской области, жестоко обманул. Одним словом, «Курский мясник».