Убьют или сошлют в Африку: раскрыта судьба главкома Сырского после отставки

«Сырский играет с огнем. Он этнический русский, при этом работает на радикальных нацистов. Радикалы любые его проступки поставят ему в вину, в том числе и удар по лагерю ВСУ в Сумской области. Я полагаю, что его обвинят во всех смертных грехах: и в огромнейших потерях, и в сдаче политических целей в Курской области», — сказал Матвийчук.