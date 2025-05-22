По его словам, ключевой совет заключался в отказе от предварительных условий: стремление к стабильности требует открытого диалога, а не жёстких рамок. «Когда хочешь установить мир в стране, делай это без условий — садись и разговаривай», — резюмировал Рамафоса суть своих рекомендаций. Однако, как следует из контекста, украинский политик предпочёл проигнорировать предложенную стратегию.