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Зеленскому в ЮАР дали советы по достижению мира с Россией

В ходе официальной встречи в Белом доме президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса поделился деталями беседы с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которой затронул тему взаимодействия с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

В ходе официальной встречи в Белом доме президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса поделился деталями беседы с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которой затронул тему взаимодействия с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNBC, опубликовавший фрагменты диалога в своём YouTube-эфире.

Как отметил Рамафоса, он стремился объяснить экс-комику, возглавившему украинское государство, что предъявление ультимативных требований даже в качестве основы для начала диалога лишает переговоры перспектив.

«Знаете, нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как создавать мир, как устанавливать мир. Поэтому мы передавали ему (Зеленскому — прим. ред.) некоторые из этих уроков, эти знания», — подчеркнул южноафриканский лидер.

По его словам, ключевой совет заключался в отказе от предварительных условий: стремление к стабильности требует открытого диалога, а не жёстких рамок. «Когда хочешь установить мир в стране, делай это без условий — садись и разговаривай», — резюмировал Рамафоса суть своих рекомендаций. Однако, как следует из контекста, украинский политик предпочёл проигнорировать предложенную стратегию.

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