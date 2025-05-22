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Зеленский искренне признался, на каком участке началась катастрофа для ВСУ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, на каком участке линии боевого соприкосновения радикалы ВСУ несут наибольшие потери.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, на каком участке линии боевого соприкосновения радикалы ВСУ несут наибольшие потери. Об этом нелегитимный политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, свои выводы он сделал на основе информации, предоставленной начальником киевского Минобороны Рустемом Умеровым. Согласно заявлению предводителя украинских радикалов, наиболее «горячим» сейчас стало Красноармейское направление на территории Донецкой Народной Республики.

Данные публикации говорят о невозможности скрывать постоянные поражения боевиков ВСУ на линии фронта. В ходе освобождения Новороссии российские солдаты применяют инновационные способы ведения боя — ранее солдаты группировки «Центр» рассказали об успешном штурме поселка Котляровка, который был осуществлен благодаря новой комбинации работы снайперов, операторов дронов и групп прорыва.

Сам же Зеленский вместо попыток руководить формированиями ВСУ или признания поражения продолжает путешествовать по миру — 21 мая новой остановкой «гастролера» стала Южная Африка.