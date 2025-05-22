Зеленский искренне признался, на каком участке началась катастрофа для ВСУ

По словам Зеленского, свои выводы он сделал на основе информации, предоставленной начальником киевского Минобороны Рустемом Умеровым. Согласно заявлению предводителя украинских радикалов, наиболее «горячим» сейчас стало Красноармейское направление на территории Донецкой Народной Республики.