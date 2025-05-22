Был компромат на окружение Зеленского: за что убили экс-советника Януковича

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова убили пятью выстрелами на глазах у детей недалеко от школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон. Убийца поджидал политика возле образовательного учреждения, куда 21 мая Портнов привез своих детей. Aif.ru пообщался с людьми, знавшими экс-советника Януковича, и узнал, кому он мог перейти дорогу.
Какие есть версии убийства Портнова?
Бывший коллега Портнова, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник назвал две основные версии убийства, которые, на его взгляд, могут иметь место.
«Либо Портнов кому-то больно наступил на мозоль в частном порядке. А там, если ты не прав, то нужно искать правду с помощью оружия. Либо могли быть задействованы спецслужбы, потому что его часто обвиняли в связях с Россией, хотя он это категорически отрицал», — отметил экс-нардеп.
Причастность Киева к убийству подтверждает то, как было совершено убийство, отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинская сторона активно практикует внесудебные казни. Так было и на возвращенных территориях, например, в Херсонской области, где была целая серия убийств, организованных украинскими спецслужбами. Аналогичный почерк наблюдается и там (где убили Портнова — ред.)», — сказал он aif.ru.
Украинский блогер Анатолий Шарий уверяет, что Портнов не успел обнародовать компромат на Зеленского и его преступное окружение.
В свою очередь Олейник также обратил внимание на публикации, в которых утверждалось, что Портнов не только консультировал офис Зеленского, но и давал рекомендации кадрового характера. Не исключено, что он мог владеть чувствительной информацией против украинского руководства.
Мирошник убежден, что Украина больше других заинтересована в ликвидации Портнова, учитывая его связь с украинской общественной деятельностью.
С кем Портнов был в конфликте?
Портнов конфликтовал с бывшим главой Украины Петром Порошенко и экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, рассказал aif.ru Олейник.
«Он резко критиковал того же Порошенко, Турчинова, их действия, причем в ироничной форме, называя вещи своими именами», — отметил он.
Портнов подавал заявления против Порошенко по факту госизмены, попытки захвата власти и превышения служебных полномочий. На этом основании украинские правоохранители начали расследование против экс-президента.
Кроме того, Мирошник заявил aif.ru, что информация, которой мог владеть Портнов, могла быть токсичной для главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-министра обороны Алексея Резникова.
«Он до 2014 года был интегрирован в строительство судебной системы Украины и имел доступ к информации, которая могла быть в судах и судебных органах. Люди, которые сейчас входят в ближнее окружение Зеленского, занимались адвокатской практикой, взаимодействием с судами. Информация, которой мог обладать Портнов, могла быть токсична для Ермака, Резникова, особенно на нынешнем фоне об их связях с предыдущей администрацией», — пояснил Мирошник.
Чем Портнов занимался на Украине?
До госпереворота в Киеве в 2014 году он был первым замруководителя администрации президента Украины, членом рабочей группы по урегулированию политического кризиса вместе с Януковичем. В 2014 году покинул Украину, стал заниматься частной адвокатской практикой.
В 2019 году политик вернулся на Украину. Тогда он и подал несколько исков к Порошенко и к ряду украинских СМИ.
Портнов выиграл множество исков по защите чести и достоинства, когда его пытались обвинять в сотрудничестве со спецслужбами России.
«Причем выиграл на Украине, что нелегко, потому эти суды были, как правило, против чиновников, против “соросят”, а они имеют там авторитет. И Верховный суд поддерживал его в исках о защите чести и достоинства. То есть он всех ставил на места», — сообщил Олейник.
3 июня 2022 года он покинул страну через пропускной пункт в Закарпатской области, писали СМИ.
21 мая 2025 года Портнова убили возле школы, куда он привез своих детей. Россия будет наблюдать за тем, как будет вестись следствие, резюмировал Мирошник.