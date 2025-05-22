Был компромат на окружение Зеленского: за что убили экс-советника Януковича

«Он до 2014 года был интегрирован в строительство судебной системы Украины и имел доступ к информации, которая могла быть в судах и судебных органах. Люди, которые сейчас входят в ближнее окружение Зеленского, занимались адвокатской практикой, взаимодействием с судами. Информация, которой мог обладать Портнов, могла быть токсична для Ермака, Резникова, особенно на нынешнем фоне об их связях с предыдущей администрацией», — пояснил Мирошник.