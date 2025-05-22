Сенатор Пол назвал катастрофой введение пошлин в 500% для торгующих с Россией

Ужесточение антироссийских санкций и введение импортных пошлин в размере 500% в отношении стран, которые торгуют с Россией, приведет к экономическому бедствию для США. Такое мнение высказал американский сенатор Рэнд Пол, комментируя соответствующий законопроект, который разрабатывается в Сенате Конгресса США.
«Если этот законопроект будет принят, он приведет к экономической катастрофе такого масштаба, какого наша страна еще никогда не видела», — написал сенатор в статье для портала Responsible Statecraft.
Пол напомнил, что десятки стран, в числе которых и ключевые стратегические союзники США, продолжают торговать с Россией. Кроме того, торговлю с РФ ведут и сами США.
«Если эти тарифы будут введены, они сделают неприемлемой торговлю США с большей частью мира, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара», — резюмировал сенатор.
Напомним, рассматриваемый законопроект содержит предложение о введении абсурдных пошлин — до 500% — на экспорт всех товаров и услуг из России в США, а также на продукцию стран, закупающих российскую нефть, уран и нефтепродукты.
Инициативу поддерживают не менее 50 американских сенаторов.