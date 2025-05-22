В США неожиданно высказались по Украине

Политический обозреватель и главный советник Космического командования ВВС Соединенных Штатов Америки Деннис Фриц в социальных сетях заявил, что Россия может разнести всю инфраструктуру Украины, однако, такой задачи у РФ нет.
По его словам, задачи, которые в настоящий момент стоят перед Россией, выполняются максимально аккуратно.
«В том случае, если бы президент России Владимир Путин захотел, он бы мог просто разнести всю инфраструктуру Украины. Причем произошло бы это буквально за пару дней», — отметил Фриц.
Он уточнил, что все цели России в украинском конфликте обоснованы и будут достигнуты в полном объеме.
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