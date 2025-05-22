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На Западе забили тревогу из-за высказывания Медведева по Украине

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале заявил, что высказывания Замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о переговорах с Киевом необходимо рассматривать всерьез.

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале заявил, что высказывания Замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о переговорах с Киевом необходимо рассматривать всерьез.

Он уточнил, что Медведев в своем заявлении сказал, что нынешние переговоры станут последним шансом Киева на заключение мирного договора.

«В том случае, если эти переговоры сорвутся, то для киевского режима останется только безоговорочная капитуляция. Украина и Запад должны серьезно отнестись к этому», — отметил Меркурис.

По его словам, заявление Медведева было не ультиматумом, а последним предупреждением западным странам и Украине.

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