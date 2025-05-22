Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома

В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший — 26-летний житель Усть-Илимска Руслан Зинин — также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения.