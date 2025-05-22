Верховный суд подтвердил приговор по делу о расстреле военкома

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Верховный Суд РФ признал законным приговор жителю Усть-Илимска Иркутской области, расстрелявшему военкома из обреза, несмотря на утверждение осужденного, что его действия неправильно квалифицировали как теракт, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший — 26-летний житель Усть-Илимска Руслан Зинин — также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения.
В январе 2024 года Зинина приговорили к 19 годам лишения свободы, в июле того же года апелляционная инстанция ужесточила приговор до 20 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части срока — в колонии строгого режима.
Защита направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу. В ней, среди прочего, оспаривалась квалификация действий мужчины, утверждалось, что он не заявлял политических требований, не преследовал политические цели, у него не было мотива дестабилизировать деятельность органов власти, говорится в документах.
Действия Зинина, утверждала защита, объясняются попыткой скрыться с места происшествия, в чём он признает вину и раскаивается, а также тем фактом, что осужденный и военком испытывали друг к другу личную неприязнь, подчеркивается в документах.
Верховный суд, изучив доводы, пришел к выводу, что действия Зинина обосновано квалифицированы как террористический акт — он совершил выстрелы в военного комиссара и поджог здания военного комиссариата в целях дестабилизации деятельности данного государственного учреждения и воздействия на принятие решений.
В ВС РФ сочли, что характер действий осуждённого объективно свидетельствует об их направленности на устрашение населения, создание опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в том числе нарушение учёта военнообязанных, затруднение призыва на военную службу по мобилизации. В середине мая суд отклонил кассационную жалобу.