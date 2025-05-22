МИД: для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство

Подписывать меморандум от имени Украины с Россией должен человек, обладающий доверием и мандатом от народа, заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в интервью ТАСС.
По его словам, это принципиальный вопрос, поскольку подписание международных документов требует легитимности не только формальной, но и политической.
Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский утратил как внешнюю, так и внутреннюю легитимность, а потому его подпись под любыми соглашениями может быть поставлена под сомнение. Это, по его словам, ставит под угрозу юридическую силу потенциального договора.
Также он отметил, что полномочиями для подписания документа теоретически мог бы обладать спикер украинского парламента, но выразил сомнения в том, что в нынешних условиях тот сможет реализовать эти полномочия на практике.
Мусихин добавил, что украинскому обществу предстоит определиться с новым легитимным лидером, чтобы обеспечить законность международных соглашений.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что Москва не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим» в процессе урегулирования украинского конфликта.