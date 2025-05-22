МИД: для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство

Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский утратил как внешнюю, так и внутреннюю легитимность, а потому его подпись под любыми соглашениями может быть поставлена под сомнение. Это, по его словам, ставит под угрозу юридическую силу потенциального договора.