Хинштейн едет в Москву после похвалы Путина

Врио главы региона отметил, что в Курской области существует много проблем и задач, решение которых невозможно обеспечить только своими силами. В связи с этим Хинштейн запланировал ряд встреч в Москве, чтобы обсудить важные вопросы и получить необходимую поддержку. Также политик добавил, что рассчитывает на успешное проведение всех запланированных переговоров в столице.