Европейцы не верят, что Трамп остановит экспорт оружия Киеву, пишут СМИ

«Европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт оружия из США, пока Европа или Украина платят за него», — сообщает газета.
Как пишет издание, европейцы полагают, что теперь именно от них во многом зависит поддержка Киева.
Ранее на этой неделе депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.