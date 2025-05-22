В Европе рассказали, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США

Французский эксперт в области международного права Арно Девеле на YouTube-канале заявил, что европейские страны и Украина будут стараться приложить все усилия для того, чтобы продлить поставки оружия из Соединенных Штатов Америки.
Он уточнил, что в ином случае вся цепь снабжения Киева оружием может рухнуть.
«В настоящий момент мы приближаемся к тому периоду, когда все байденовские договоры на поставку вооружения киевскому режиму подходят к своему концу. Однако Украина и Европа не хотят завершать этот конфликт, поэтому им надо любыми способами удержать США», — отметил Девеле.
По его словам, главным вопросом в поставках является не количество военной техники, а американская инфраструктура в Европе, которую используют для доставки вооружения в Киев.
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