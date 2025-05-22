«В настоящий момент мы приближаемся к тому периоду, когда все байденовские договоры на поставку вооружения киевскому режиму подходят к своему концу. Однако Украина и Европа не хотят завершать этот конфликт, поэтому им надо любыми способами удержать США», — отметил Девеле.