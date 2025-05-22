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СМИ: Украина готовит для ЕС «белую книгу» санкций против России на 40 листах

Украина нацелилась на ужесточение санкций против России со стороны Европы. Это решение возникло на фоне того, что США отклонили введение дополнительных ограничений, сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

«Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти», — указано в статье.

Поводом для такой активности киевских властей указали отказ президента США Дональда Трампа от ужесточения рестрикций. Киев планирует представить документ, который называют белой книгой. В нём содержатся более 40 страниц рекомендаций для ЕС по дополнительным ограничительным мерам. Украина беспокоится, что отказ Вашингтона от введения санкций может вызвать неопределённость в Брюсселе.

Как сообщал Life.ru, Белый дом заявил, что Трамп пока обдумывает возможность введения новых санкций США против России. Вопросы санкционной политики сейчас обсуждают на высоком уровне.