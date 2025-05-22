СМИ: Украина готовит для ЕС «белую книгу» санкций против России на 40 листах

Поводом для такой активности киевских властей указали отказ президента США Дональда Трампа от ужесточения рестрикций. Киев планирует представить документ, который называют белой книгой. В нём содержатся более 40 страниц рекомендаций для ЕС по дополнительным ограничительным мерам. Украина беспокоится, что отказ Вашингтона от введения санкций может вызвать неопределённость в Брюсселе.