Лавров пошутил про молодых армянок: зал тут же оживился

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Армению выступил в Российско-Армянском университете. В ходе сессии вопросов он пошутил на тему семейного положения, вызвав оживление в аудитории.
Модератор попросила участников, планирующих задать вопрос министру, представиться, назвав имя, место работы или учебы и специальность. Лавров в ответ пошутил, что семейное положение указывать не обязательно. Зал отреагировал смехом.
Ректор университета Эдвард Сандоян поддержал шутку, отметив, что для симпатичных девушек этот вопрос актуален. Министр парировал, предложив вместо этого сразу называть адрес. Эта реплика снова развеселила публику.
«Девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать», — отметил Сандоян.
«Тогда нужно говорить просто адрес, зачем семейное положение», — с улыбкой произнёс Лавров.
Прежде Лавров встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване. Российский дипломат на встрече передал привет от лидера РФ Владимира Путина президенту Армении Ваагну Хачатуряну. Стороны обсудили важные вопросы в сфере дипломатических отношений. Пашинян оценил отношения с Россией как положительные.
Помимо прочего министр подчеркнул, что в Армении отсутствуют признаки политики, направленной против русского языка и русскоязычного населения. По словам Лаврова, Армения остается надежным союзником и другом России. Он отметил, что в стране не принимаются законы, ограничивающие права этнических русских или тех, кто предпочитает говорить на русском языке.
Ранее KP.RU сообщил, что во время визита Лаврова в Армению не обошлось и без казусов, впрочем, продемонстрировавших лишь слабую осведомлённость местной оппозиции, попытавшейся устроить провокацию. Члены маргинальной партии «За республику» откровенно опростоволосились. Они спутали кортеж главы МИД РФ с кортежем министра обороны Ирана Азиза Насирзаде и трясли перед ним плакатиками с антироссийскими лозунгами.
Накануне стало известно, что Лавров намерен провести переговоры со своим коллегой главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Известно, что турецкий министр будет находится с 25 по 27 мая с рабочим визитом в РФ.