Лавров пошутил про молодых армянок: зал тут же оживился

Помимо прочего министр подчеркнул, что в Армении отсутствуют признаки политики, направленной против русского языка и русскоязычного населения. По словам Лаврова, Армения остается надежным союзником и другом России. Он отметил, что в стране не принимаются законы, ограничивающие права этнических русских или тех, кто предпочитает говорить на русском языке.