Президент Финляндии анонсировал переговоры по перемирию на Украине в Ватикане

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о вероятности проведения технических переговоров между представителями России и Украины в Ватикане в ближайшие дни. Соответствующая информация прозвучала в эфире телерадиокомпании Yle.
«Посредников стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — процитировало СМИ слова президента. По его данным, рабочие встречи экспертного уровня запланированы в папской резиденции на предстоящей неделе.
Ранее новый понтифик Лев XIV выразил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса, предложив использовать нейтральную территорию Ватикана для диалога. Инициатива получила публичную поддержку со стороны американского лидера Дональда Трампа.
Напомним, что 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялся раунд переговоров между Москвой и Киевом. Спустя три дня Владимир Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный диалог, основой которого стали варианты деэскалации конфликта. Вслед за этим американский президент провёл серию консультаций с европейскими коллегами, включая Стубба, а также обсудил детали разговора с Владимиром Зеленским.
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