Президент Финляндии анонсировал переговоры по перемирию на Украине в Ватикане

Напомним, что 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялся раунд переговоров между Москвой и Киевом. Спустя три дня Владимир Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный диалог, основой которого стали варианты деэскалации конфликта. Вслед за этим американский президент провёл серию консультаций с европейскими коллегами, включая Стубба, а также обсудил детали разговора с Владимиром Зеленским.