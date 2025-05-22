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Европейцы не верят, что Трамп остановит экспорт оружия Киеву

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в настоящий момент лидеры европейских стран не верят в то, что администрация резидента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа остановит экспорт оружия Украине, пока это платят Европа или Украина.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в настоящий момент лидеры европейских стран не верят в то, что администрация резидента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа остановит экспорт оружия Украине, пока это платят Европа или Украина.

«Представители европейских стран не верят, что администрация США остановит экспорт вооружения из Америки, пока Украина или Европа платят за все это», — отметила газета.

По словам авторов газеты, Европа полагает, что сейчас именно от нее во многом зависит поддержка киевского режима.

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