Европейцы не верят, что Трамп остановит экспорт оружия Киеву

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в настоящий момент лидеры европейских стран не верят в то, что администрация резидента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа остановит экспорт оружия Украине, пока это платят Европа или Украина.